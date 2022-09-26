В Совфеде предложили запретить выезд за рубеж россиянам призывного возраста
Сенатор Сергей Цеков предложил запретить выезд из России для граждан призывного возраста, передает «РИА Новости».
«Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу», — сказал он. Он уточнил, что выехать за пределы России можно будет по медицинским показаниям. Также границы не закроют для тех, кто не годен для военной службы.
Предложение Цекова прокомментировал сенатор Андрей Клишас. «Хотелось бы предложить всем коллегам (вместо нагнетания ситуации) уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации, о которых сообщают СМИ», — написал он в своем Telegram-канале.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Призыв коснется 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
В этот же день в Госдуме сообщили, что перемещение по России в связи с частичной мобилизацией дополнительно никак ограничено не будет. А в Ростуризме заверили, что новых ограничений на выезд за границу также нет.
Однако спустя несколько дней военные комиссариаты в ряде регионов опубликовали приказы, согласно которым военнообязанные не могут выехать за пределы России. В частности, военный комиссариат Свердловской области изначально запрещал покидать города по месту прописки. Позже документ был скорректирован, осталось ограничение лишь на выезд за пределы страны.
После начала частичной мобилизации в стране на сайтах авиакомпаний и билетных агрегаторов закончились билеты на рейсы до безвизовых стран в ближайшие дни. К вечеру 21 сентября улететь из РФ в Турцию можно было только с 26 сентября. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация об ажиотаже в аэропортах «преувеличена». Он добавил, что в сети появляется много фейков, и призвал относиться критически к подобным сообщениям.
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