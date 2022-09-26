В Совфеде предложили запретить выезд за рубеж россиянам призывного возраста

После начала частичной мобилизации в стране на сайтах авиакомпаний и билетных агрегаторов закончились билеты на рейсы до безвизовых стран в ближайшие дни. К вечеру 21 сентября улететь из РФ в Турцию можно было только с 26 сентября. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация об ажиотаже в аэропортах «преувеличена». Он добавил, что в сети появляется много фейков, и призвал относиться критически к подобным сообщениям.