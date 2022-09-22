Песков назвал слухи об ажиотаже в аэропортах сильно преувеличенными
Данные об ажиотаже в аэропортах на фоне объявления в России частичной мобилизации сильно преувеличены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее очень сильно преувеличена. Там пункты перехода и так далее. Очень много фейковой информации на этот счет появляется», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Песков призвал относиться критически к подобным сообщениям, чтобы «не стать жертвой лживой информации».
Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Так, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Министр обороны РФ Сергей Шойгу позже отметил, что мобилизация не коснется студентов вузов.
В Госдуме отметили, что ограничивать передвижение военнообязанных не планируют. В Ростуризме также заверили, что граждане России могут свободно выехать из страны. Авиакомпании группы «Аэрофлот» (в группу входит «Аэрофлот», «Россия» и «Победа»), S7 и РЖД сообщили, что продолжают продавать билеты без ограничений.
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