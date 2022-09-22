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Песков назвал слухи об ажиотаже в аэропортах сильно преувеличенными

Ведомости

Данные об ажиотаже в аэропортах на фоне объявления в России частичной мобилизации сильно преувеличены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее очень сильно преувеличена. Там пункты перехода и так далее. Очень много фейковой информации на этот счет появляется», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС). 

Песков призвал относиться критически к подобным сообщениям, чтобы «не стать жертвой лживой информации». 

Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Так, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Министр обороны РФ Сергей Шойгу позже отметил, что мобилизация не коснется студентов вузов.

В Госдуме отметили, что ограничивать передвижение военнообязанных не планируют. В Ростуризме также заверили, что граждане России могут свободно выехать из страны. Авиакомпании группы «Аэрофлот» (в группу входит «Аэрофлот», «Россия» и «Победа»), S7 и РЖД сообщили, что продолжают продавать билеты без ограничений. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных