Ростуризм сообщил об отсутствии новых ограничений на выезд за границу

Ранее сегодня стало известно, что авиакомпании группы «Аэрофлот» (в группу входит «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») и S7 продают билеты в обычном режиме, без ограничений. Таким образом, в «Аэрофлоте» опровергли сообщения о том, что у мужчин призывного возраста требуют справки из военкомата, отмечает «РИА Новости». Также, по данным издания, аналогичные ограничения не вводятся и на железной дороге. «Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений», – сообщили агентству в пресс-службе компании.