«Аэрофлот» и S7 не ограничивали продажу билетов из-за частичной мобилизации

Таким образом в «Аэрофлоте» опровергли сообщения о том, что у мужчин призывного возраста требуют справки из военкомата, отмечает РИА «Новости». Также, по данным издания, аналогичные ограничения не вводятся и на железной дороге. «Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений», – сообщили агентству в пресс-службе компании.