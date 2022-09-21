«Аэрофлот» и S7 не ограничивали продажу билетов из-за частичной мобилизации
«Авиакомпании Группы «Аэрофлот» работают в обычном режиме. Ограничений на продажу билетов нет», – отметил представитель группы. Представители S7 также сообщили об отсутствии ограничений.
Таким образом в «Аэрофлоте» опровергли сообщения о том, что у мужчин призывного возраста требуют справки из военкомата, отмечает РИА «Новости». Также, по данным издания, аналогичные ограничения не вводятся и на железной дороге. «Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений», – сообщили агентству в пресс-службе компании.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт, заявил президент.
Позже министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что мобилизация не затронет студентов и срочников. Всего будет призвано около 1% мобилизационного ресурса — 300 000 резервистов.
Позднее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил «РИА Новости», что перемещение по России в связи с частичной мобилизацией дополнительно никак ограничено не будет, но подлежащим мобилизации «лучше этого не делать». Согласно ч. 2 ст. 21 закона «О мобилизационной подготовке», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации «запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов».