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Общество

«Аэрофлот» и S7 не ограничивали продажу билетов из-за частичной мобилизации

Ведомости

Авиакомпании группы «Аэрофлот» (в группу входит «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») и S7 продают билеты в обычном режиме без ограничений, сообщили «Ведомостям» представители перевозчиков.

«Авиакомпании Группы «Аэрофлот» работают в обычном режиме. Ограничений на продажу билетов нет», – отметил представитель группы. Представители S7 также сообщили об отсутствии ограничений.

Таким образом в «Аэрофлоте» опровергли сообщения о том, что у мужчин призывного возраста требуют справки из военкомата, отмечает РИА «Новости». Также, по данным издания, аналогичные ограничения не вводятся и на железной дороге. «Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений», – сообщили агентству в пресс-службе компании.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт, заявил президент.

Позже министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что мобилизация не затронет студентов и срочников. Всего будет призвано около 1% мобилизационного ресурса — 300 000 резервистов.

Позднее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил «РИА Новости», что перемещение по России в связи с частичной мобилизацией дополнительно никак ограничено не будет, но подлежащим мобилизации «лучше этого не делать». Согласно ч. 2 ст. 21 закона «О мобилизационной подготовке», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации «запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов».   

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных