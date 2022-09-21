Шойгу рассказал, кого коснется мобилизация
Студенты вузов не подпадают под частичную мобилизацию. Такое заявление сделал министр обороны Сергей Шойгу, его обращение транслировал телеканал «Россия 1».
«Ни о какой мобилизации студентов речь не идет, продолжают учиться», — сказал Шойгу.
Министр подчеркнул, что прежде всего мобилизация коснется отслуживших людей, у которых есть боевой опыт и военно-учетная специальность. По словам Шойгу, служащие по призыву под мобилизацию не подпадают.
Он уточнил, что в рамках призыва будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса. Министр обороны также заявил, что мобилизация проводится для контроля уже освобожденных территорий.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации в стране. «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — заявил президент.
Указ об этом уже подписан и опубликован. Согласно документу, мобилизация начинается с 21 сентября. Отсрочку смогут получить работники оборонно-промышленных предприятий. Контракты, подписанные с военнослужащими, будут действовать до окончания периода частичной мобилизации. Исключения составляют только случаи увольнения по возрасту, состоянию здоровья и в связи с лишением свободы по приговору суда.
До этого российские власти не раз опровергали слухи о планах объявить мобилизацию в стране. Так, на прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что речь о таких мероприятиях не идет.
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