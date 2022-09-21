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Шойгу рассказал, кого коснется мобилизация

Ведомости

Студенты вузов не подпадают под частичную мобилизацию. Такое заявление сделал министр обороны Сергей Шойгу, его обращение транслировал телеканал «Россия 1».

«Ни о какой мобилизации студентов речь не идет, продолжают учиться», — сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что прежде всего мобилизация коснется отслуживших людей, у которых есть боевой опыт и военно-учетная специальность. По словам Шойгу, служащие по призыву под мобилизацию не подпадают. 

Он уточнил, что в рамках призыва будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса. Министр обороны также заявил, что мобилизация проводится для контроля уже освобожденных территорий. 

Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации в стране. «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — заявил президент.

Указ об этом уже подписан и опубликован. Согласно документу, мобилизация начинается с 21 сентября. Отсрочку смогут получить работники оборонно-промышленных предприятий. Контракты, подписанные с военнослужащими, будут действовать до окончания периода частичной мобилизации. Исключения составляют только случаи увольнения по возрасту, состоянию здоровья и в связи с лишением свободы по приговору суда. 

До этого российские власти не раз опровергали слухи о планах объявить мобилизацию в стране. Так, на прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что речь о таких мероприятиях не идет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных