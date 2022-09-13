Песков заявил об отсутствии планов объявлять мобилизацию
Пресс-секретарь президента России Двитрий Песков сообщил об отсутствии планов объявить мобилизацию в стране.
«В настоящий момент — нет, об этом речи не идет», — прокомментировал он, отвечая на вопрос о введении мобилизации в России.
Накануне, 12 сентября, член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет выступил с заявлением о том, что в России необходимо провести мобилизацию — без этого, по его мнению, добиться полной победы России в специальной военной операции на Украине не удастся.
«Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем. Я говорю о том, что сегодня общество должно быть консолидировано максимально и целеустремлено на победу», — сообщил он (цит. по Ura.ru).
Слухи о введении всеобщей мобилизации в России появляются регулярно. Песков многократно отклонял эту идею и говорил, что пока она не обсуждается. В частности, в середине июня пресс-секретарь президента назвал фейками все сообщения о возможной мобилизации в России, которые были опубликованы в ряде западных СМИ.
Аналогичным образом он прокомментировал и информацию о том, что президент России Владимир Путин может объявить о каком-либо решении по специальной военной операции на Украине 9 мая, в том числе о мобилизации или войне. Тогда Песков назвал эти сообщения «чушью».
Мобилизация в России ни разу не проводилась. Она подразумевает не только призыв на военную службу, но и перевод экономики и органов власти «на работу в условиях военного времени». В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе россияне обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.
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