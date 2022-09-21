В Госдуме заявили, что не будут ограничивать перемещение резервистов

Картаполов уточнил, кого мобилизация затронет в первую очередь. По его словам, призвать могут солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет, а также младших офицеров в возрасте до 45 лет. Кроме того, могут быть призваны выпускники военных кафедр, если их военно-учетные специальности окажутся востребованными. Однако прежде всего будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт и служил в Вооруженных силах РФ.