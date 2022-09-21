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В Госдуме заявили, что не будут ограничивать перемещение резервистов

Ведомости

Перемещение по России в связи с частичной мобилизацией дополнительно никак ограничено не будет. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает «РИА Новости».

«Подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать», — ответил депутат на вопрос журналистов о возможном введение ограничений по выезду из субъектов РФ для тех, кто подпадает под критерии призыва. Он уточнил, что дополнительные ограничения вводить не планируется.

Согласно ч. 2 ст. 21 закона «О мобилизационной подготовке», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации «запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов».   

Картаполов уточнил, кого мобилизация затронет в первую очередь. По его словам, призвать могут солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет, а также младших офицеров в возрасте до 45 лет. Кроме того, могут быть призваны выпускники военных кафедр, если их военно-учетные специальности окажутся востребованными. Однако прежде всего будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт и служил в Вооруженных силах РФ.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — заявил президент. 

Позже Шойгу уточнил, что мобилизация не затронет студентов и срочников. Всего будет призвано около 1% мобилизационного ресурса — 300 000 резервистов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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