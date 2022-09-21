В Госдуме заявили, что не будут ограничивать перемещение резервистов
Перемещение по России в связи с частичной мобилизацией дополнительно никак ограничено не будет. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает «РИА Новости».
«Подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать», — ответил депутат на вопрос журналистов о возможном введение ограничений по выезду из субъектов РФ для тех, кто подпадает под критерии призыва. Он уточнил, что дополнительные ограничения вводить не планируется.
Согласно ч. 2 ст. 21 закона «О мобилизационной подготовке», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации «запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов».
Картаполов уточнил, кого мобилизация затронет в первую очередь. По его словам, призвать могут солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет, а также младших офицеров в возрасте до 45 лет. Кроме того, могут быть призваны выпускники военных кафедр, если их военно-учетные специальности окажутся востребованными. Однако прежде всего будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт и служил в Вооруженных силах РФ.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — заявил президент.
Позже Шойгу уточнил, что мобилизация не затронет студентов и срочников. Всего будет призвано около 1% мобилизационного ресурса — 300 000 резервистов.
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