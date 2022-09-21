В Госдуме рассказали, кого могут мобилизовать в первую очередь

«У нас есть разряды военнообязанных, находящихся в запасе, их три. Первый разряд — это солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 35 лет, а также младшие офицеры до 45. Второй разряд — солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 45 лет и младшие офицеры до 50. И третий — 50 и 55 лет [соответственно]. <...> В первую очередь сейчас речь идет о военнобязанных первого разряда», — сказал он.