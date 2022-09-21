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В Госдуме рассказали, кого могут мобилизовать в первую очередь

Ведомости

В первую очередь мобилизованы могут быть солдаты, старшины и прапорщик до 35 лет и младших офицеров в возрасте до 45 лет, об этом рассказал депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

«У нас есть разряды военнообязанных, находящихся в запасе, их три. Первый разряд — это солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 35 лет, а также младшие офицеры до 45. Второй разряд — солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 45 лет и младшие офицеры до 50. И третий — 50 и 55 лет [соответственно]. <...> В первую очередь сейчас речь идет о военнобязанных первого разряда», — сказал он.

Он также подчеркнул, что речь о призыве студентов или служащих по призыву не идет. Что касается выпускников военных кафедр, то они также могут быть призваны в случае, если их военно-учетные специальности окажутся востребованными, уточнил он. Картаполов подтвердил, что, в первую очередь, будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт и служил в Вооруженных силах РФ.

В ходе своего выступления он также сообщил, что для защиты государственной границы и создания «оперативной глубины» на направлениях специальной военной операции на Украине будут сформированы новые части. 

Ранее по теме: Путин поддержал решение о проведении референдумов

Ранее сегодня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам по вопросу проведения референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей. В ходе своего выступления он объявил о частичной мобилизации в России. Указ был опубликован. Согласно документу, увольнение от военной службы возможно по возрасту, состоянию здоровья и в связи с приговором суда о лишении свободы. 

Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек, это чуть больше 1% всего мобилизационного ресурса России, пояснил он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных