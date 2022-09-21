В Госдуме рассказали, кого могут мобилизовать в первую очередь
В первую очередь мобилизованы могут быть солдаты, старшины и прапорщик до 35 лет и младших офицеров в возрасте до 45 лет, об этом рассказал депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.
«У нас есть разряды военнообязанных, находящихся в запасе, их три. Первый разряд — это солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 35 лет, а также младшие офицеры до 45. Второй разряд — солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 45 лет и младшие офицеры до 50. И третий — 50 и 55 лет [соответственно]. <...> В первую очередь сейчас речь идет о военнобязанных первого разряда», — сказал он.
Он также подчеркнул, что речь о призыве студентов или служащих по призыву не идет. Что касается выпускников военных кафедр, то они также могут быть призваны в случае, если их военно-учетные специальности окажутся востребованными, уточнил он. Картаполов подтвердил, что, в первую очередь, будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт и служил в Вооруженных силах РФ.
В ходе своего выступления он также сообщил, что для защиты государственной границы и создания «оперативной глубины» на направлениях специальной военной операции на Украине будут сформированы новые части.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам по вопросу проведения референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей. В ходе своего выступления он объявил о частичной мобилизации в России. Указ был опубликован. Согласно документу, увольнение от военной службы возможно по возрасту, состоянию здоровья и в связи с приговором суда о лишении свободы.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек, это чуть больше 1% всего мобилизационного ресурса России, пояснил он.
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