Совет Федерации одобрил упрощенное получение гражданства для военных

Поправки позволят иностранным военнослужащим подавать заявления на гражданство РФ без необходимости получать вид на жительство, а также без необходимости проживать в РФ непрерывно в течение пяти лет со дня получения ВНЖ. По действовавшему до этого законодательству необходимо было отслужить по военному контракту не менее трех лет. Также до одного года сокращается и срок первого контракта, который может заключать с Минобороны иностранец, поступающий на службу солдатом, матросом, сержантом и старшиной.