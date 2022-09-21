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Совет Федерации одобрил упрощенное получение гражданства для военных

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон об упрощенном получении гражданства иностранцами, которые заключили контракт на прохождение воинской службы, сообщило «РИА Новости».

На следующем этапе закон поступит на подпись президенту России Владимиру Путину.

Ранее днем Госдума приняла закон, в соответствии с которым иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных силах России, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Поправки позволят иностранным военнослужащим подавать заявления на гражданство РФ без необходимости получать вид на жительство, а также без необходимости проживать в РФ непрерывно в течение пяти лет со дня получения ВНЖ. По действовавшему до этого законодательству необходимо было отслужить по военному контракту не менее трех лет. Также до одного года сокращается и срок первого контракта, который может заключать с Минобороны иностранец, поступающий на службу солдатом, матросом, сержантом и старшиной.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил, что в московском миграционном центре занятости «Сахарово» будет развернута инфраструктура содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранцев. 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных