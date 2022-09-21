Совет Федерации одобрил упрощенное получение гражданства для военных
Совет Федерации одобрил закон об упрощенном получении гражданства иностранцами, которые заключили контракт на прохождение воинской службы, сообщило «РИА Новости».
На следующем этапе закон поступит на подпись президенту России Владимиру Путину.
Ранее днем Госдума приняла закон, в соответствии с которым иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных силах России, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.
Поправки позволят иностранным военнослужащим подавать заявления на гражданство РФ без необходимости получать вид на жительство, а также без необходимости проживать в РФ непрерывно в течение пяти лет со дня получения ВНЖ. По действовавшему до этого законодательству необходимо было отслужить по военному контракту не менее трех лет. Также до одного года сокращается и срок первого контракта, который может заключать с Минобороны иностранец, поступающий на службу солдатом, матросом, сержантом и старшиной.