В московском центре «Сахарово» откроют пункт приема мигрантов на военную службу
В московском миграционном центре занятости «Сахарово» будет развернута инфраструктура содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранцев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
«В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в «Сахарово» полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан», – заявил он.
Заключение контрактов будет максимально удобным для иностранцев, добавил Собянин.
Собянин также добавил, что Госдума приняла закон, в соответствии с которым иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных силах России, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.
Данные поправки позволят иностранным военнослужащим подавать заявления на гражданство РФ без необходимости получать вид на жительство, а также без необходимости проживать в РФ непрерывно в течение пяти лет со дня получения ВНЖ. По действовавшему до этого законодательству необходимо было отслужить по военному контракту не менее трех лет. Также до одного года сокращается и срок первого контракта, который может заключать с Минобороны иностранец, поступающий на службу солдатом, матросом, сержантом и старшиной.
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