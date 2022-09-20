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В московском центре «Сахарово» откроют пункт приема мигрантов на военную службу

Ведомости

В московском миграционном центре занятости «Сахарово» будет развернута инфраструктура содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранцев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в «Сахарово» полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан», – заявил он.

Заключение контрактов будет максимально удобным для иностранцев, добавил Собянин.

Собянин также добавил, что Госдума приняла закон, в соответствии с которым иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных силах России, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Данные поправки позволят иностранным военнослужащим подавать заявления на гражданство РФ без необходимости получать вид на жительство, а также без необходимости проживать в РФ непрерывно в течение пяти лет со дня получения ВНЖ. По действовавшему до этого законодательству необходимо было отслужить по военному контракту не менее трех лет. Также до одного года сокращается и срок первого контракта, который может заключать с Минобороны иностранец, поступающий на службу солдатом, матросом, сержантом и старшиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных