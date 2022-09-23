Свердловский военкомат снял запрет на выезд резервистов за пределы городов
Военный комиссариат Свердловской области скорректировал приказ о частичной мобилизации в регионе, следует из указа, опубликованного на его сайте.
Ранее в документе указывалось, что находящимся в резерве жителям области, не получившим повестку, запрещено выезжать за пределы городов, где они прописаны. После корректировки осталось лишь ограничение на выезд за пределы страны.
Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории региона и получившим повестки, необходимо немедленно прибыть к месту постоянного жительства в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, также отмечается в указе.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Так, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о «закрытии границ в регионах» и запрете выезда тем, кто подлежит мобилизации, призвал «набраться терпения и подождать разъяснений».
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