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Свердловский военкомат снял запрет на выезд резервистов за пределы городов

Ведомости

Военный комиссариат Свердловской области скорректировал приказ о частичной мобилизации в регионе, следует из указа, опубликованного на его сайте.

Ранее в документе указывалось, что находящимся в резерве жителям области, не получившим повестку, запрещено выезжать за пределы городов, где они прописаны. После корректировки осталось лишь ограничение на выезд за пределы страны.

Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории региона и получившим повестки, необходимо немедленно прибыть к месту постоянного жительства в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, также отмечается в указе.

Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Так, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о «закрытии границ в регионах» и запрете выезда тем, кто подлежит мобилизации, призвал «набраться терпения и подождать разъяснений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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