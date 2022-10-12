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Военком Ростовской области опроверг данные о второй волне мобилизации

Ведомости

Частичная мобилизация в Ростовской области проходит в рамках установленного указом президента плана по призыву в России 300 000 человек, волн мобилизации не существует, об этом сообщил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров в эфире телеканала «Дон 24».

«Я бы хотел также напомнить, что никаких волн мобилизации не существует. Все мероприятия мобилизации проводятся в установленные плановые сроки и в установленной численности. Еще раз напоминаю, что численность — 300 000 человек», — сказал он.

Он также напомнил, что Ростовская область продолжает проводить мобилизационные мероприятия по призыву граждан по специальностям, в которых сейчас нуждаются Вооруженные силы РФ.

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Накануне, 11 октября, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что регион получил новое мобилизационное задание. Муниципальные призывные комиссии уже приступили к выполнению нового задания. После этого пользователи сети стали говорить о начале второй волны частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране, в ходе которой, как заявил министр обороны Сергей Шойгу, будет мобилизовано 300 000 запасников. 4 октября Шойгу рассказал, что в ВС РФ прибыли более 200 000 подлежащих мобилизации граждан.

В начале этого месяца Голубев сообщил о том, что в Ростовской области выполнен план по частичной мобилизации. О завершении плана по мобилизации объявили уже свыше 30 российских регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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