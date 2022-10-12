Военком Ростовской области опроверг данные о второй волне мобилизации
Частичная мобилизация в Ростовской области проходит в рамках установленного указом президента плана по призыву в России 300 000 человек, волн мобилизации не существует, об этом сообщил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров в эфире телеканала «Дон 24».
«Я бы хотел также напомнить, что никаких волн мобилизации не существует. Все мероприятия мобилизации проводятся в установленные плановые сроки и в установленной численности. Еще раз напоминаю, что численность — 300 000 человек», — сказал он.
Он также напомнил, что Ростовская область продолжает проводить мобилизационные мероприятия по призыву граждан по специальностям, в которых сейчас нуждаются Вооруженные силы РФ.
Накануне, 11 октября, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что регион получил новое мобилизационное задание. Муниципальные призывные комиссии уже приступили к выполнению нового задания. После этого пользователи сети стали говорить о начале второй волны частичной мобилизации.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране, в ходе которой, как заявил министр обороны Сергей Шойгу, будет мобилизовано 300 000 запасников. 4 октября Шойгу рассказал, что в ВС РФ прибыли более 200 000 подлежащих мобилизации граждан.
В начале этого месяца Голубев сообщил о том, что в Ростовской области выполнен план по частичной мобилизации. О завершении плана по мобилизации объявили уже свыше 30 российских регионов.
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