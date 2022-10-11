В Ростовской области отказались от масштабного празднования Нового года
В Ростовской области отказались от проведения масштабных новогодних мероприятий, а также от закупки новых украшений, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Отменять новогодние праздники считаю неправильным, но от масштабных массовых мероприятий откажемся точно», — написал Голубев, пояснив, что новогодние елки для детей проводились даже в период Великой Отечественной войны.
Губернатор заявил, что на закупку новых новогодних украшений не должно быть потрачено «ни копейки». О данном решении Голубев уже предупредил глав всех городов и районов области. В сентябре губернатор Ростовской области отказался от концерта и фейерверка в честь Дня города в Ростове-на-Дону.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в этом году в республике будут отменены все новогодние мероприятия, а сэкономленные средства будут направлены на помощь мобилизованным. Об отмене новогодних мероприятий также заявили в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Калуге.
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