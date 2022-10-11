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В Ростовской области отказались от масштабного празднования Нового года

Ведомости

В Ростовской области отказались от проведения масштабных новогодних мероприятий, а также от закупки новых украшений, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Отменять новогодние праздники считаю неправильным, но от масштабных массовых мероприятий откажемся точно», — написал Голубев, пояснив, что новогодние елки для детей проводились даже в период Великой Отечественной войны.

Губернатор заявил, что на закупку новых новогодних украшений не должно быть потрачено «ни копейки». О данном решении Голубев уже предупредил глав всех городов и районов области. В сентябре губернатор Ростовской области отказался от концерта и фейерверка в честь Дня города в Ростове-на-Дону.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в этом году в республике будут отменены все новогодние мероприятия, а сэкономленные средства будут направлены на помощь мобилизованным. Об отмене новогодних мероприятий также заявили в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Калуге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных