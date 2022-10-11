В Ростовской области отказались от масштабного празднования Нового года

Губернатор заявил, что на закупку новых новогодних украшений не должно быть потрачено «ни копейки». О данном решении Голубев уже предупредил глав всех городов и районов области. В сентябре губернатор Ростовской области отказался от концерта и фейерверка в честь Дня города в Ростове-на-Дону.