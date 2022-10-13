Глава СПЧ призвал ввести медкомиссии для мобилизуемых

«Может быть, не так тщательно, как это делается с призывниками, здесь может быть не в такой тщательной форме, в усеченной, но надо каждого мобилизованного все-таки опрашивать, по крайней мере, давление ему измерять, смотреть его медицинскую карту», — заявил Фадеев.