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Общество

Глава СПЧ призвал ввести медкомиссии для мобилизуемых

Ведомости

В рамках частичной мобилизации в России необходимо возобновить медицинские комиссии для мобилизуемых как минимум в упрощенном порядке, заявил председатель президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передает «Интерфакс».

«Может быть, не так тщательно, как это делается с призывниками, здесь может быть не в такой тщательной форме, в усеченной, но надо каждого мобилизованного все-таки опрашивать, по крайней мере, давление ему измерять, смотреть его медицинскую карту», — заявил Фадеев.

Он считает, что среди мобилизуемых могут быть граждане, которые в последний раз проходили медкомиссию «10-20 лет назад», поэтому они могут иметь проблемы со здоровьем и состоять на учете в профильных медучреждениях. Фадеев призвал соответствующие органы власти и институты здравоохранения «предложить новую схему» для налаживания работы медкомиссий в период мобилизации.

12 октября в СПЧ уже предложили ввести медкомиссии на период мобилизации и установить четкие критерии по брони. Член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что у мобилизуемых обязательно должна быть возможность пройти медкомиссию. Сейчас попытки резервистов оспорить в суде призыв без военно-врачебной комиссии остаются безуспешными. В СПЧ призывают реализовать данный шаг также на фоне скандалов с гибелью мобилизуемых.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных