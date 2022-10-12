СПЧ предложил ввести призывные медкомиссии на период мобилизации
Президентский Совет по правам человека (СПЧ) предложил ввести медкомиссии на период мобилизации, а также установить четкие критерии по брони, сообщает «Коммерсантъ».
«Человек сможет отказаться, если он считает себя здоровым, подписать соответствующие документы и идти (в зону спецоперации.— “Ъ”), но возможность пройти медкомиссию обязательно должна быть»,— заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.
«Коммерсантъ» отмечает, что попытки резервистов оспорить в суде призыв без проведения военно-врачебной комиссии пока остаются безуспешными. Кабанов упомянул «случаи призыва людей с тяжелыми хроническими заболеваниями или неподтвержденной инвалидностью, которую могла бы подтвердить комиссия». Предложенные изменения СПЧ происходят также на фоне скандалов с гибелью мобилизуемых.
Еще одно предложение СПЧ касается выплат мобилизованным. Кабанов назвал неравенством тот факт, что еще не все регионы объявили о выплатах. Кроме этого, в СПЧ намерены попросить правительство четко «установить критерии брони от мобилизации». Кабанов также предложил отправлять в зону специальной военной операции артистов, поскольку «там люди давно праздников не видели».
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