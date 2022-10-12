СПЧ предложил ввести призывные медкомиссии на период мобилизации

Еще одно предложение СПЧ касается выплат мобилизованным. Кабанов назвал неравенством тот факт, что еще не все регионы объявили о выплатах. Кроме этого, в СПЧ намерены попросить правительство четко «установить критерии брони от мобилизации». Кабанов также предложил отправлять в зону специальной военной операции артистов, поскольку «там люди давно праздников не видели».