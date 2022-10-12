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Общество

СПЧ предложил ввести призывные медкомиссии на период мобилизации

Ведомости

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) предложил ввести медкомиссии на период мобилизации, а также установить четкие критерии по брони, сообщает «Коммерсантъ».

«Человек сможет отказаться, если он считает себя здоровым, подписать соответствующие документы и идти (в зону спецоперации.— “Ъ”), но возможность пройти медкомиссию обязательно должна быть»,— заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.

«Коммерсантъ» отмечает, что попытки резервистов оспорить в суде призыв без проведения военно-врачебной комиссии пока остаются безуспешными. Кабанов упомянул «случаи призыва людей с тяжелыми хроническими заболеваниями или неподтвержденной инвалидностью, которую могла бы подтвердить комиссия». Предложенные изменения СПЧ происходят также на фоне скандалов с гибелью мобилизуемых.

Еще одно предложение СПЧ касается выплат мобилизованным. Кабанов назвал неравенством тот факт, что еще не все регионы объявили о выплатах. Кроме этого, в СПЧ намерены попросить правительство четко «установить критерии брони от мобилизации». Кабанов также предложил отправлять в зону специальной военной операции артистов, поскольку «там люди давно праздников не видели».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных