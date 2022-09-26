В Музее Москвы заработал временный пункт мобилизации
В Музее Москвы на Зубовском бульваре открылся временный пункт мобилизации. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
Попасть в мобилизационный центр можно с ул. Остоженка. Сотрудник правоохранительных органов пояснил агентству, что под пункт отдали половину музея.
Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу учреждения, во временном пункте располагаются три военных комиссариата: Тверской, Замоскворецкий и Красносельский. Отмечается, что в центре также находятся социальные работники и медицинская комиссия. Кроме того, с мобилизованными гражданами работают психологи для помощи в «адаптации к новым условиям».
Ранее сообщалось, что временные пункты мобилизации также должны заработать в зданиях Дарвиновского музея, Театра Виктюка и Музее героев России и Советского Союза. При этом в Дарвиновском музее сообщили, что экспозиция останется доступной для посетителей. А Театр Виктюка на прошлой неделе сообщил об отмене всех спектаклей с 24 сентября по 9 октября.
На прошлой неделе команда Veter Fall Fest также рассказала об отмене мероприятия. Планировалось, что оно пройдет в здании Музея Москвы с 24 по 25 сентября. Организаторы уточнили, что на этапе монтажа 23 сентября администрация сообщила об организации мобилизационного центра в здании музея. В рамках Veter Fall Fest ежегодно проходит маркет, на котором можно найти разные локальные бренды. Также на площадке проходят воркшопы, лекции, мастер-классы и выступления музыкальных групп.
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