В Музее Москвы заработал временный пункт мобилизации

На прошлой неделе команда Veter Fall Fest также рассказала об отмене мероприятия. Планировалось, что оно пройдет в здании Музея Москвы с 24 по 25 сентября. Организаторы уточнили, что на этапе монтажа 23 сентября администрация сообщила об организации мобилизационного центра в здании музея. В рамках Veter Fall Fest ежегодно проходит маркет, на котором можно найти разные локальные бренды. Также на площадке проходят воркшопы, лекции, мастер-классы и выступления музыкальных групп.