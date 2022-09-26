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В Музее Москвы заработал временный пункт мобилизации

Ведомости

В Музее Москвы на Зубовском бульваре открылся временный пункт мобилизации. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Попасть в мобилизационный центр можно с ул. Остоженка. Сотрудник правоохранительных органов пояснил агентству, что под пункт отдали половину музея.

Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу учреждения, во временном пункте располагаются три военных комиссариата: Тверской, Замоскворецкий и Красносельский. Отмечается, что в центре также находятся социальные работники и медицинская комиссия. Кроме того, с мобилизованными гражданами работают психологи для помощи в «адаптации к новым условиям».

Ранее сообщалось, что временные пункты мобилизации также должны заработать в зданиях Дарвиновского музея, Театра Виктюка и Музее героев России и Советского Союза. При этом в Дарвиновском музее сообщили, что экспозиция останется доступной для посетителей. А Театр Виктюка на прошлой неделе сообщил об отмене всех спектаклей с 24 сентября по 9 октября.

На прошлой неделе команда Veter Fall Fest также рассказала об отмене мероприятия. Планировалось, что оно пройдет в здании Музея Москвы с 24 по 25 сентября. Организаторы уточнили, что на этапе монтажа 23 сентября администрация сообщила об организации мобилизационного центра в здании музея. В рамках Veter Fall Fest ежегодно проходит маркет, на котором можно найти разные локальные бренды. Также на площадке проходят воркшопы, лекции, мастер-классы и выступления музыкальных групп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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