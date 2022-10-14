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Путин заявил о завершении мобилизации в течение двух недель

По его словам, новых таких мероприятий не планируется
Анастасия Майер
Валерий Шарифулин / ТАСС

В течение следующих двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, заявил президент России Владимир Путин 14 октября на пресс-конференции в Астане.

По его словам, уже мобилизовано 222 000 человек из запланированных 300 000. «Во-первых, Минобороны вначале предполагало меньшую цифру, не 300 000 человек. Второе — ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости», — сообщил глава государства.

Он отметил, что на данный момент 33 000 мобилизованных находятся в подразделениях и 16 000 уже выполняют боевые задачи. Первичная подготовка мобилизованных занимает 5-10 дней, затем 5-15 дней в частях и дополнительное слаживание в войсках, рассказал Путин.

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Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В Минобороны поясняли, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.

В тот же день министр обороны Сергей Щойгу заявил, что по мобилизации будут призывать только тех граждан, которые отслужили в армии, у которых есть нужная сейчас вооруженным силам специальность и боевой опыт. В качестве причин объявления мобилизации министр называл необходимость контроля границы.

«Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения, – она больше 1000 км. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, – это надо закреплять, надо контролировать», — отметил Шойгу. 4 октября министр заявил, что из запаса в рамках частичной мобилизации было призвано 200 000 человек.

После начала мобилизации от граждан России стало поступать большое количество жалоб на организацию призыва. В конце сентября Путин потребовал исправить допущенные ошибки. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул тогда президент.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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