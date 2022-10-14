Путин заявил о завершении мобилизации в течение двух недель

«Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения, – она больше 1000 км. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, – это надо закреплять, надо контролировать», — отметил Шойгу. 4 октября министр заявил, что из запаса в рамках частичной мобилизации было призвано 200 000 человек.