Газета
Политика

Песков объяснил отсутствие седьмого пункта в указе о частичной мобилизации

Ведомости

Седьмой пункт указа об объявлении частичной мобилизации в России был закрыт из-за того, что он предназначен для служебного пользования, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Он для служебного пользования. И поэтому я не могу его раскрыть», — ответил он на вопрос о причинах закрытия седьмого пункта. 

Позже Песков отметил, что речь в нем идет о количестве граждан для мобилизации. «Единственное, что могу вам сказать, — Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал про 300 000 человек. Там речь идет о количестве до 300 000 человек. Тоже, как пояснил министр обороны, это не единомоментно», — сообщил он.

Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Позже указ об этом без седьмого пункта был опубликован на сайте Кремля. 

После выступления Путина министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек, это чуть больше 1% всего мобилизационного ресурса России, который составляет 25 млн человек, пояснил он.

Позже в Госдуме рассказали, кого могут призвать в первую очередь. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, в первую очередь мобилизованы могут быть военнообязанные первого разряда, то есть солдаты, старшины и прапорщики до 35 лет, а также младшие офицеры в возрасте до 45 лет.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных