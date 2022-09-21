Песков объяснил отсутствие седьмого пункта в указе о частичной мобилизации
Седьмой пункт указа об объявлении частичной мобилизации в России был закрыт из-за того, что он предназначен для служебного пользования, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Он для служебного пользования. И поэтому я не могу его раскрыть», — ответил он на вопрос о причинах закрытия седьмого пункта.
Позже Песков отметил, что речь в нем идет о количестве граждан для мобилизации. «Единственное, что могу вам сказать, — Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал про 300 000 человек. Там речь идет о количестве до 300 000 человек. Тоже, как пояснил министр обороны, это не единомоментно», — сообщил он.
Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Позже указ об этом без седьмого пункта был опубликован на сайте Кремля.
После выступления Путина министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек, это чуть больше 1% всего мобилизационного ресурса России, который составляет 25 млн человек, пояснил он.
Позже в Госдуме рассказали, кого могут призвать в первую очередь. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, в первую очередь мобилизованы могут быть военнообязанные первого разряда, то есть солдаты, старшины и прапорщики до 35 лет, а также младшие офицеры в возрасте до 45 лет.
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