Песков объяснил отсутствие седьмого пункта в указе о частичной мобилизации

Позже Песков отметил, что речь в нем идет о количестве граждан для мобилизации. «Единственное, что могу вам сказать, — Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал про 300 000 человек. Там речь идет о количестве до 300 000 человек. Тоже, как пояснил министр обороны, это не единомоментно», — сообщил он.