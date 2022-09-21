Частичная мобилизация затронет 300 000 человек

«[Люди] из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего в армии. Это: а) те, кто отслужил; б) имеет военно-учетную специальность, и это та специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах; в) имеет боевой опыт», — сказал Шойгу. Он подчеркнул, что студентов и тех, кто проходит срочную службу в армии, мобилизовывать не будут. Шойгу сказал, что у России «огромный мобилизационный ресурс»: «У нас их почти 25 млн. Таким образом, вы можете понять, что частичная мобилизация — 1,1% от общего мобилизационного ресурса».