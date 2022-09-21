Частичная мобилизация затронет 300 000 человек
В России будет мобилизовано 300 000 запасников. Об этом в интервью сказал министр обороны Сергей Шойгу. Мобилизуют в первую очередь, по его словам, тех, кто отслужил, имеет учетную специальность и боевой опыт. Студентов и военнослужащих-срочников частичная мобилизация не коснется.
«[Люди] из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего в армии. Это: а) те, кто отслужил; б) имеет военно-учетную специальность, и это та специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах; в) имеет боевой опыт», — сказал Шойгу. Он подчеркнул, что студентов и тех, кто проходит срочную службу в армии, мобилизовывать не будут. Шойгу сказал, что у России «огромный мобилизационный ресурс»: «У нас их почти 25 млн. Таким образом, вы можете понять, что частичная мобилизация — 1,1% от общего мобилизационного ресурса».
До выступления Шойгу президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации. Он подписал соответствующий указ, который начинает действовать с 21 сентября. «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — сказал президент. Те, кого призовут на службу, должны будут перед отправкой в части пройти дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции, добавил он.