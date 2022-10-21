Совет военного времени: в чем уникальность нового органа, который возглавил Мишустин

Формально указ о создании Координационного совета никак не связан с введением военного положения (ВП) в отдельных регионах, во всяком случае, оно ни разу не упоминается в тексте, указал юрист Антон Тимченко. При этом, к примеру, именно закон о ВП относит к полномочиям правительства организацию и обеспечение мер, направленных на производство продукции для госнужд, населения, а также поддержку силовых ведомств. Впрочем, ссылок на этот нормативный акт в указе также не содержится, как в самом законе о ВП не упоминается возможность создания Координационного совета для такого времени. То есть это совершенно новый орган.