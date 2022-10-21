Совет военного времени: в чем уникальность нового органа, который возглавил Мишустин

Совет военного времени: в чем уникальность нового органа, который возглавил МишустинЕго решения теперь обязательны для всех организаций и властей любого уровня
Президент России Владимир Путин подписал 21 октября указ о создании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей силовых ведомств. Путин анонсировал создание этого специального органа при объявлении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 19 октября. На заседании Совбеза глава государства поручил Белому дому подготовить проект указа президента о создании совета, который будет обладать широкими координирующими полномочиями.
Тогда принятие этого решения обосновывалось де-факто необходимостью помочь фронту «с тыла». «Решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся система государственного управления», – сообщил 19 октября Путин, объяснив, что требуется «обеспечить тесное взаимодействие [правительства и силового блока] со всеми регионами страны». Теперь принятое решение переложили «на бумагу»: совет организован в целях взаимодействия федеральной исполнительной власти и регионов при решении вопросов, связанных с обеспечением в ходе СВО потребностей силовых ведомств, говорится в указе.
Руководить советом будет глава кабмина Михаил Мишустин. В его состав вошли шесть вице-премьеров из десяти (Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко), директор ФСБ Александр Бортников, глава ФНС Даниил Егоров, глава Росгвардии Виктор Золотов. Кроме того, в совет вошли глава МВД Владимир Колокольцев, глава МЧС Александр Куренков, глава ГУСПа Александр Линец, директор СВР Сергей Нарышкин, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин. Последним в указе значится министр обороны Сергей Шойгу.
Совет будет определять целевое задание и сроки его выполнения — оно включает в себя ремонт вооружения, техники, медико-санитарное обслуживание, проведение ремонтно-строительных и инженерно-монтажных работ и др. Распределением бюджета на все эти цели тоже будет руководить совет. Ему же отводится функция решения вопросов, связанных с формированием цен на необходимые для нужд спецоперации товары и услуги. Совет будет определять поставщиков, подрядчиков и исполнителей для поставок и оказания необходимых услуг. Контроль за реализацией всех этих вопросов тоже возлагается на совет.
Совет будет оказывать содействие в создании военной инфраструктуры, такой как казармы, мест дислокации войск, полигонов, учебно-тренировочных центров. Еще один пункт задач звучит как «координация цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе создание баз данных мобилизационных ресурсов». Для решения этих задач совету дано право запрашивать материалы у органов власти различного уровня, приглашать их представителей (и других специалистов) на заседания совета, давать им поручения, а также создавать комитеты для решения отдельных вопросов и предлагать решения президенту.
Частота заседаний нового органа указом не определяется, при этом подчеркивается, что члены совета участвуют в мероприятиях «без права замены» (то есть передачи полномочий замам). В случае отсутствия нужно уведомлять об этом главу совета — Мишустина — и выразить мнение по обсуждаемому вопросу в письменной форме. Премьер ежедневно будет докладывать главе государства о ходе работы совета. Решения совета являются обязательными для федеральных, региональных и муниципальных органов власти, «других органов и организаций». Аппарат правительства берет на себя организационно-техническую работу.
Формально указ о создании Координационного совета никак не связан с введением военного положения (ВП) в отдельных регионах, во всяком случае, оно ни разу не упоминается в тексте, указал юрист Антон Тимченко. При этом, к примеру, именно закон о ВП относит к полномочиям правительства организацию и обеспечение мер, направленных на производство продукции для госнужд, населения, а также поддержку силовых ведомств. Впрочем, ссылок на этот нормативный акт в указе также не содержится, как в самом законе о ВП не упоминается возможность создания Координационного совета для такого времени. То есть это совершенно новый орган.
«Это своеобразный штаб по управлению СВО-экономикой. Фигурально выражаясь, это федеральный штаба тыла», — сказал Тимченко. Юрист Антон Рудаков также отмечает, что в указе содержится прямое указание на координацию работы в рамках специальной военной операции, а не ВП, хотя совет и создавался параллельно с его объявлением на территории четырех новых регионов.
Координационные советы при Белом доме создаются на основании закона о правительстве РФ, напомнил адвокат МКА «Клишин и партнеры» Александр Малахов: например, такой совет был создан для решения вопросов по борьбе с пандемией в марте 2020 г. Правда, есть некоторая разница: тот совет создавался решением самого кабмина: по закону о правительстве (ст. 12) правительство действительно вправе учреждать координационные органы.
По словам Рудакова, это «надправительственный» орган с довольно широкими полномочиями, бюджетными возможностями и серьезным составом. Фактически, отмечает политолог Александр Немцев, совет позволяет вызвать на ковер министра и губернатора, поставив перед ним любые задачи.
Аналогом нового органа, говорит политолог Виталий Иванов, можно считать Совет труда и обороны (СТО), который отвечал за руководство и координацию промышленных и военных ведомств во времена Гражданской войны. «Это не замена правительству, но это чрезвычайный орган, уполномоченный решать весь комплекс задач по обеспечению Вооруженных сил», — поясняет Иванов. В его работу включили тех, кто по должности и так плотно задействован в решении известных чрезвычайных задач.