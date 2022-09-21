«Ростех» объявил о наращивании производства военной техники
Госкорпорация «Ростех» нарастит производственные мощности по выпуску военной техники в связи с объявленной в России частичной мобилизацией, сообщили в пресс-службе компании.
«Уже сегодня на многих предприятиях "Ростеха" введен особый режим работы: сотрудники трудятся сверхурочно, нередко в выходные дни. Мы продолжим наращивать свои производственные мощности, чтобы выполнить поставленные перед корпорацией задачи», — отмечено в сообщении (цитата по «РИА Новости).
В компании также отметили, что на долю холдингов и предприятий, входящих в госкорпорацию, приходится до 40% всего гособоронзаказа страны. Предприятия корпорации выпускают боевые самолеты, вертолеты, бронетехнику, артиллерийские системы, высокоточное оружие, системы связи, разведки и другие средства.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации в стране. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Позднее министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что мобилизация не коснется студентов и срочников.
Указ Путина уже подписан и опубликован. Согласно документу, мобилизация начинается с 21 сентября. Отсрочку смогут получить работники оборонно-промышленных предприятий. Контракты, подписанные с военнослужащими, будут действовать до окончания периода частичной мобилизации. Исключения составляют только случаи увольнения по возрасту, состоянию здоровья и в связи с лишением свободы по приговору суда.
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