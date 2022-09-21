Песков заявил об отсутствии планов менять статус СВО и вводить военное положение

21 сентября Путин выступил с обращениям к гражданам России. Президент в очередной раз указал на агрессивную политику Запада. По его словам, западные страны стремятся «ослабить, разобщить и уничтожить» Россию. Он также отметил, что в настоящее время Россия противостоит не Украине, а коллективному Западу. По словам президента, Запад не устраивает мирное решение конфликта, с его подачи Киевом были сорваны переговоры.