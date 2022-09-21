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Песков заявил об отсутствии планов менять статус СВО и вводить военное положение

Ведомости

Менять статус специальной военной операции (СВО) на Украине и вводить военное положение в России не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Никаких решений на этот счет не было», — ответил Песков журналисту ТАСС на соответствующий вопрос. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В марте российский лидер рассказал, что решение о проведении СВО связано с «абсолютно реальной угрозой» для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие.

21 сентября Путин выступил с обращениям к гражданам России. Президент в очередной раз указал на агрессивную политику Запада. По его словам, западные страны стремятся «ослабить, разобщить и уничтожить» Россию. Он также отметил, что в настоящее время Россия противостоит не Украине, а коллективному Западу. По словам президента, Запад не устраивает мирное решение конфликта, с его подачи Киевом были сорваны переговоры.

В связи с этим Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Позднее министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что мобилизация не коснется студентов и срочников. 

Песков также сообщил, что в скором времени правительство РФ определит категории граждан, которые смогут получить отсрочку от частичной мобилизации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос об участии в СВО депутатов ГД, которые могли быть востребованы. Согласно действующему законодательству, депутаты Госдумы и члены Совфеда имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных