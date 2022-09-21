Песков заявил об отсутствии планов менять статус СВО и вводить военное положение
Менять статус специальной военной операции (СВО) на Украине и вводить военное положение в России не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никаких решений на этот счет не было», — ответил Песков журналисту ТАСС на соответствующий вопрос.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В марте российский лидер рассказал, что решение о проведении СВО связано с «абсолютно реальной угрозой» для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие.
21 сентября Путин выступил с обращениям к гражданам России. Президент в очередной раз указал на агрессивную политику Запада. По его словам, западные страны стремятся «ослабить, разобщить и уничтожить» Россию. Он также отметил, что в настоящее время Россия противостоит не Украине, а коллективному Западу. По словам президента, Запад не устраивает мирное решение конфликта, с его подачи Киевом были сорваны переговоры.
В связи с этим Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Позднее министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что мобилизация не коснется студентов и срочников.
Песков также сообщил, что в скором времени правительство РФ определит категории граждан, которые смогут получить отсрочку от частичной мобилизации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос об участии в СВО депутатов ГД, которые могли быть востребованы. Согласно действующему законодательству, депутаты Госдумы и члены Совфеда имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.
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