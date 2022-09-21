Собянин объявил о дополнительных выплатах мобилизованным москвичам
На мобилизованных москвичей будут распространены дополнительные меры материальной поддержки, введенные ранее для участников добровольческих батальонов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичный градоначальник отметил, что сейчас в специальной военной операции на Украине принимают участие несколько тысяч москвичей в добровольческих батальонах «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова», для их поддержки были введены дополнительные выплаты.
«Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента», – написал Собянин в своем личном блоге.
Само же решение о проведении частичной мобилизации Собянин назвал «вынужденным, но своевременным и безусловно необходимым».
21 сентября президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации в стране. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В указе президента, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что мобилизованные граждане будут иметь статус контрактников, уровень их денежного содержания будет соответствующим.
Как заявил позднее министр обороны Сергей Шойгу, в России будет мобилизовано 300 000 резервистов. При этом мобилизационный ресурс России, по его оценке, составляет 25 млн человек. Студентов и военнослужащих-срочников частичная мобилизация не коснется, подчеркнул он.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.