Песков: правительство в кратчайшие сроки определит, кто получит отсрочку от мобилизации
Категории россиян, которые получат право на отсрочку от частичной мобилизации, будут определены правительством в кратчайшие сроки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяются правительством Российской Федерации... Это будет определено правительством в кратчайшие сроки», – сказал он.
Отвечая на вопрос о предполагаемых в Кремле сроках частичной мобилизации, Песков сказал, что в указе президента об этом ничего не говорится. Также представитель Кремля не смог ответить, получат ли отсрочку сотрудники администрации президента.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации в стране. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Позднее министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что мобилизация не коснется студентов и срочников.
Указ Путина уже подписан и опубликован. Согласно документу, мобилизация начинается с 21 сентября. Отсрочку смогут получить работники оборонно-промышленных предприятий. Контракты, подписанные с военнослужащими, будут действовать до окончания периода частичной мобилизации. Исключения составляют только случаи увольнения по возрасту, состоянию здоровья и в связи с лишением свободы по приговору суда.
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