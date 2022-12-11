Газета
Политика

Медведев заявил о наращивании РФ производства наиболее мощных средств поражения

Ведомости

Враг России находится не только в Киеве, но и в Европе, США, Японии и других странах, поэтому Москва наращивает производство наиболее мощных средств поражения, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, «враг окопался» не только на Украине, но и в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и «в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест».

«Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах», — написал Медведев.

В середине ноября зампред Совбеза писал, что Россия в одиночку сражается с НАТО и миром Запада и пока не использовала весь свой арсенал средств поражения «по очевидным всем разумным людям причинам». 

1 декабря Медведев прокомментировал призыв секретаря СНБО Украины Алексея Данилова «уничтожить Россию» и заявил, что в ходе спецоперации Москва борется не с украинцами, а с теми, кто внедряет в стране нацистскую идеологию. По его мнению, РФ сможет собрать силы в кулак и «нанести удар <...> и военный, и экономический». 

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных