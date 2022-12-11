Медведев заявил о наращивании РФ производства наиболее мощных средств поражения

1 декабря Медведев прокомментировал призыв секретаря СНБО Украины Алексея Данилова «уничтожить Россию» и заявил, что в ходе спецоперации Москва борется не с украинцами, а с теми, кто внедряет в стране нацистскую идеологию. По его мнению, РФ сможет собрать силы в кулак и «нанести удар <...> и военный, и экономический».