Медведев заявил о наращивании РФ производства наиболее мощных средств поражения
Враг России находится не только в Киеве, но и в Европе, США, Японии и других странах, поэтому Москва наращивает производство наиболее мощных средств поражения, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, «враг окопался» не только на Украине, но и в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и «в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест».
«Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах», — написал Медведев.
В середине ноября зампред Совбеза писал, что Россия в одиночку сражается с НАТО и миром Запада и пока не использовала весь свой арсенал средств поражения «по очевидным всем разумным людям причинам».
1 декабря Медведев прокомментировал призыв секретаря СНБО Украины Алексея Данилова «уничтожить Россию» и заявил, что в ходе спецоперации Москва борется не с украинцами, а с теми, кто внедряет в стране нацистскую идеологию. По его мнению, РФ сможет собрать силы в кулак и «нанести удар <...> и военный, и экономический».