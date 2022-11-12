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Медведев: Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром

Ведомости

Россия в одиночку сражается с НАТО и миром Запада и пока не использовала весь свой арсенал средств поражения «по очевидным всем разумным людям причинам», заявил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что хочет напомнить россиянам «важные результаты этого года», которые стали «затираться в рутине трудной повседневности» и под влиянием «непростых военных решений».

«Напомнить, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы», — написал политик.

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По мнению Медведева, Россия возвращает и уже вернула «исконные российские земли, а не наоборот». Он заявил, что это возвращение продолжится. Будущий миропорядок, считает зампред Совбеза, формирует также РФ, а не США, Великобритания или «темный Киев». Москва пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения, не наносила удары по «всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах». Как пояснил Медведев, это происходит «не только из присущей нам человеческой доброты». «Всему свое время», — заявил он.

11 сентября Медведев прокомментировал отвод российских войск на левый берег Днепра, заявив, что понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло. Он посоветовал не давать «повода для радости врагу ближнему и дальнему» и почаще «напоминать ему о величии и безграничности Русского мира». Политик на фоне выборов в США также говорил, что поддержка курса Вашингтона в мире уменьшается.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 сентября Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из Херсона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных