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Медведев: понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло

Ведомости

Понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло, написал в своем Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Таким образом он прокомментировал отвод российских войск на левый берег Днепра.

«Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Всё вернётся домой. В Российскую Федерацию», — написал Медведев.

Он посоветовал не давать «повода для радости врагу ближнему и дальнему» и почаще «напоминать ему о величии и безграничности Русского мира».

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из Херсона.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не считает решение отвести российские войска на левый берег Днепра унизительным: Херсонская область является субъектом России, изменений по этому статусу быть не может.

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Ранее по теме: Минобороны сообщило о завершении вывода войск из Херсона

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных