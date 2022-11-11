Медведев: понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло
Понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло, написал в своем Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Таким образом он прокомментировал отвод российских войск на левый берег Днепра.
«Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Всё вернётся домой. В Российскую Федерацию», — написал Медведев.
Он посоветовал не давать «повода для радости врагу ближнему и дальнему» и почаще «напоминать ему о величии и безграничности Русского мира».
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из Херсона.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не считает решение отвести российские войска на левый берег Днепра унизительным: Херсонская область является субъектом России, изменений по этому статусу быть не может.
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