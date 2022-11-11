Минобороны сообщило о завершении вывода войск из Херсона

Минобороны сообщило о завершении вывода войск из ХерсонаВоенные начали выстраивать линию обороны на левом берегу Днепра
Переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра завершена, сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как сообщили в ведомстве, операция по переброске российских подразделений на левый берег Днепра завершилась сегодня в 05:00 мск. В результате на правом берегу не было оставлено ни одной единицы военной техники и вооружения. Также Конашенков сообщил, что потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки допущено не было.
«Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. <...> Соединения и воинские части российских Вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции», — сообщили в Минобороны (цит. по «РИА Новости»).
Всем гражданским лицам, которые захотели уехать с правобережной части Херсонской области, была оказана помощь в эвакуации. В Минобороны уточнили, что ВСУ ночью предприняли попытку сорвать перевозку мирных жителей и переброску войск на левый берег. В частности, украинские военные нанесли несколько ударов реактивными снарядами HIMARS по переправам через реку Днепр, система ПВО России сбила 28 снарядов, сообщили в ведомстве.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск за реку Днепр после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Командующий заявил, что наиболее целесообразным вариантом действий в зоне спецоперации является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Ранее сегодня в администрации Херсонской области сообщили, что российские военные начали выстраивать надежную линию обороны на левом берегу Днепра.
Сегодня замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева также сообщила о строительстве линии обороны на всей территории левого берега Днепра. «Выстраивается надежная линия обороны, возводятся различного рода укрепления», — сказала она (цит. по «РИА Новости»).
Позже врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что справедливость в ситуации вокруг Херсона будет восстановлена, регион обязательно будет в составе России. Сальдо подчеркнул, что российская армия «отстоит свою землю».
11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отвод войск на левый берег Днепра. По его словам, Москва не считает решение унизительным, Херсонская область является субъектом России, изменений по этому статусу быть не может.
ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области с начала октября. 4 ноября президент Владимир Путин заявил о необходимости вывезти жителей Херсона из «зоны наиболее опасных военных действий». Суровикин 9 ноября сообщил, что более 115 000 человек эвакуированы из Херсона и соседних районов.
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