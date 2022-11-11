Минобороны сообщило о завершении вывода войск из Херсона

Как сообщили в ведомстве, операция по переброске российских подразделений на левый берег Днепра завершилась сегодня в 05:00 мск. В результате на правом берегу не было оставлено ни одной единицы военной техники и вооружения. Также Конашенков сообщил, что потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки допущено не было.