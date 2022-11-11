Власти Херсона сообщили о продолжающейся эвакуации жителей

Он уточнил, что покинувшие Херсон жители перемещаются в других районы области, также некоторые уезжают в Крым и другие регионы России. Кобец отметил, что каждому из них оказывается помощь по размещению. Представитель администрации Херсонской области Сергей Мороз добавил, что до сих пор работает паромная переправа для желающих уехать на левый берег Днепра в Алешки и Голую Пристань.