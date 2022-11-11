Власти Херсона сообщили о продолжающейся эвакуации жителей
Эвакуация жителей Херсона продолжается, в настоящее время в городе остается до 100 000 человек. Такое заявление сделал мэр Херсона Александр Кобец в эфире телеканала «Россия-24».
«Эвакуация продолжается и на сегодняшний день. По нашим подсчетам в районе 80-100 тыс. людей остаются в городе Херсоне», — рассказал глава города (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что покинувшие Херсон жители перемещаются в других районы области, также некоторые уезжают в Крым и другие регионы России. Кобец отметил, что каждому из них оказывается помощь по размещению. Представитель администрации Херсонской области Сергей Мороз добавил, что до сих пор работает паромная переправа для желающих уехать на левый берег Днепра в Алешки и Голую Пристань.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из Херсона.
Эвакуация жителей города идет с середины сентября. Вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов, погибший в ДТП 9 ноября, сообщил, что 7 ноября в рамках организованной эвакуации из Херсона ушел последний теплоход к левобережной части Херсонской области. Он добавил, что эвакуация жителей продолжается, все желающие могут добраться разными видами транспорта с правого на левый берег самостоятельно.
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