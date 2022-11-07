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С правого берега Днепра ушел последний теплоход для эвакуации

Ведомости

Последний теплоход ушел из Херсона, расположенного на правом берегу Днепра, к левобережной части Херсонской области в рамках организованной эвакуации, об этом сообщил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

«7 ноября 2022 г. из города Херсона, с правобережной части Херсонской области, сегодня ушел последний теплоход, который мог забрать людей, которые готовы перейти на левый берег», — сказал он. 

По словам Стремоусова, эвакуация продолжается. Он отметил, что все желающие могут добраться разными видами транспорта с правого на левый берег самостоятельно, с левого на правый же берег дорога была закрыта. «В город мы вам не рекомендуем возвращаться», — предупредил Стремоусов. По прибытии на левый берег Днепра жители Херсона пересаживаются на автобусы и направляются в Крым, откуда их потом перевозят в другие регионы России. 

Также вице-губернатор региона отметил, что для всех оставшихся на правом берегу Херсонской области инфраструктура города продолжает работать, система отопления подготавливается. В дополнительных поставках Херсон пока не нуждается. 

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Из-за участившихся обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ власти региона заявили об эвакуации на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50 000—60 000 человек мирного населения. Власти региона также сообщали, что с 6 ноября будет проводиться принудительная эвакуация жителей Каховского района. Необходимость эвакуации объясняли в том числе угрозой разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона.

Помимо этого 1 ноября в Херсонской области сообщили о планах эвакуировать 70 000 человек с левого берега Днепра. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации мирного населения на 15 км от Днепра в левобережной части региона. Он добавил, что это «касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов». По словам Сальдо, эвакуация позволит создать на этих территориях эшелонированную оборону для отражения атак ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных