С правого берега Днепра ушел последний теплоход для эвакуации

По словам Стремоусова, эвакуация продолжается. Он отметил, что все желающие могут добраться разными видами транспорта с правого на левый берег самостоятельно, с левого на правый же берег дорога была закрыта. «В город мы вам не рекомендуем возвращаться», — предупредил Стремоусов. По прибытии на левый берег Днепра жители Херсона пересаживаются на автобусы и направляются в Крым, откуда их потом перевозят в другие регионы России.