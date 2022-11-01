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В Херсонской области сообщили о планах эвакуировать 70 000 человек с левого берега Днепра

Ведомости

В Херсонской области началась эвакуация мирных жителей левого берега Днепра за пределы 15-километровой зоны, планируется отселить до 70 000 человек, об этом сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в эфире программы «Соловьев Live».

«Пятнадцатикилометровая зона вдоль левого берега Днепра, начиная от Каховки и до Голой Пристани, мы будем сейчас (вывозить), <...> уже начали эту работу. Примерно до 70 000 человек мы будем отселять и переводить вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Накануне, 31 октября, Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации мирного населения на 15 км от Днепра в левобережной части региона. Он добавил, что это «касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов». По словам Сальдо, эвакуация позволит создать на этих территориях эшелонированную оборону для отражения атак ВСУ. На всех эвакуированных будет распространена программа помощи, включающая выплату в 100 000 руб. и возможность оформления сертификата на покупку жилья в России, отметил он.

До этого проходила эвакуация жителей с правобережной части Днепра, где расположен город Херсон. Сальдо сообщил, что на левый берег Днепра было вывезено около 70 000 человек. Их эвакуация завершилась на прошлой неделе, 28 октября.

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С октября ВСУ возобновили наступление в Херсонской области. В то же время власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. 18 октября командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин рассказал о напряженной обстановке в зоне проведения спецоперации. По его словам, на Херсонском направлении НАТО требует от украинских военных проведения наступательных операций. Действия российской армии в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации, не исключены «непростые решения», добавил Суровикин.

Он также рассказал о возможном применении Украиной «запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС». По словам Суровикина, эти действия могут привести к большим жертвам среди гражданского населения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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