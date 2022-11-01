В Херсонской области сообщили о планах эвакуировать 70 000 человек с левого берега Днепра

«Пятнадцатикилометровая зона вдоль левого берега Днепра, начиная от Каховки и до Голой Пристани, мы будем сейчас (вывозить), <...> уже начали эту работу. Примерно до 70 000 человек мы будем отселять и переводить вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).