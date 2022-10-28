В Херсонской области сообщили о завершении эвакуации жителей

Из-за участившихся обстрелов Херсонской области со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) власти региона заявили об эвакуации на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50 000 - 60 000 человек мирного населения. Администрация области уведомляла граждан по СМС о необходимости эвакуации из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона.