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В Херсонской области сообщили о завершении эвакуации жителей

Ведомости

Эвакуация мирных жителей Херсонской области на левый берег Днепра и в другие регионы России завершилась, сообщил заместитель губернатора Кирилл Стремоусов, пишет ТАСС.

«Действительно, закончилась эвакуация. Это была не принудительная эвакуация, мы дали возможность людям уйти с линии огня, с зоны обстрелов нацистами [ВСУ] Херсонской области», — сообщил Стремоусов.

Из-за участившихся обстрелов Херсонской области со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) власти региона заявили об эвакуации на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50 000 - 60 000 человек мирного населения. Администрация области уведомляла граждан по СМС о необходимости эвакуации из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что эвакуация людей происходит также для того, «чтобы военным было проще выполнять поставленные перед ними задачи и обезопасить гражданское население». 26 октября в администрации региона сообщили, что более 70 000 жителей Херсонской области уже покинули правый берег Днепра.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных