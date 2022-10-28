В Херсонской области сообщили о завершении эвакуации жителей
Эвакуация мирных жителей Херсонской области на левый берег Днепра и в другие регионы России завершилась, сообщил заместитель губернатора Кирилл Стремоусов, пишет ТАСС.
«Действительно, закончилась эвакуация. Это была не принудительная эвакуация, мы дали возможность людям уйти с линии огня, с зоны обстрелов нацистами [ВСУ] Херсонской области», — сообщил Стремоусов.
Из-за участившихся обстрелов Херсонской области со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) власти региона заявили об эвакуации на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50 000 - 60 000 человек мирного населения. Администрация области уведомляла граждан по СМС о необходимости эвакуации из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что эвакуация людей происходит также для того, «чтобы военным было проще выполнять поставленные перед ними задачи и обезопасить гражданское население». 26 октября в администрации региона сообщили, что более 70 000 жителей Херсонской области уже покинули правый берег Днепра.
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