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Сальдо: половина населения Херсонской области осталась в регионе после начала эвакуации

Ведомости

Порядка половины жителей остались в Херсоне и соседних населенных пунктах после начала эвакуации, заявил врио губернатора Владимир Сальдо.

«Эвакуация продолжается, но остается еще много жителей Херсонской области. <...> Агломерация насчитывала более 320 000 человек — это сам Херсон и населенные пункты на правобережье, поэтому людей в городе и близлежащих населенных пунктов на этот момент по нашим подсчетам остается 150 000 — 170 000», — отметил он (цитата по ТАСС).

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее опроверг заявления Украины о численности группировки ВСУ. По его словам, сообщения о накоплении Киевом 60 000 военных для наступления на Херсон являются ложью. Стремоусов также отметил, что запрет перемещения гражданских лиц с левого берега Днепра на правый будет снят, когда уменьшится поток выезжающих в обратном направлении.

С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. 13 октября на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны на фоне продолжающихся обстрелов со стороны Украины.

О закрытии въезда на правобережье региона для гражданских лиц на неделю Сальдо сообщил 19 октября. Данное решение он объяснил напряженной ситуацией на линии соприкосновения и повышенной угрозой нанесения массированного ракетно-артиллерийского удара по территории области и Херсона. По оценке врио главы региона, правобережье области покинули уже более 70 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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