Сальдо: половина населения Херсонской области осталась в регионе после начала эвакуации
Порядка половины жителей остались в Херсоне и соседних населенных пунктах после начала эвакуации, заявил врио губернатора Владимир Сальдо.
«Эвакуация продолжается, но остается еще много жителей Херсонской области. <...> Агломерация насчитывала более 320 000 человек — это сам Херсон и населенные пункты на правобережье, поэтому людей в городе и близлежащих населенных пунктов на этот момент по нашим подсчетам остается 150 000 — 170 000», — отметил он (цитата по ТАСС).
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее опроверг заявления Украины о численности группировки ВСУ. По его словам, сообщения о накоплении Киевом 60 000 военных для наступления на Херсон являются ложью. Стремоусов также отметил, что запрет перемещения гражданских лиц с левого берега Днепра на правый будет снят, когда уменьшится поток выезжающих в обратном направлении.
С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. 13 октября на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны на фоне продолжающихся обстрелов со стороны Украины.
О закрытии въезда на правобережье региона для гражданских лиц на неделю Сальдо сообщил 19 октября. Данное решение он объяснил напряженной ситуацией на линии соприкосновения и повышенной угрозой нанесения массированного ракетно-артиллерийского удара по территории области и Херсона. По оценке врио главы региона, правобережье области покинули уже более 70 000 человек.
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