Сальдо: половина населения Херсонской области осталась в регионе после начала эвакуации

«Эвакуация продолжается, но остается еще много жителей Херсонской области. <...> Агломерация насчитывала более 320 000 человек — это сам Херсон и населенные пункты на правобережье, поэтому людей в городе и близлежащих населенных пунктов на этот момент по нашим подсчетам остается 150 000 — 170 000», — отметил он (цитата по ТАСС).