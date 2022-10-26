Газета
Политика

В Херсоне опровергли заявления Украины о численности группировки ВСУ

Ведомости

Сообщения о накоплении Киевом 60 000 военных для наступления на Херсон являются ложью, написал в своем Telegram-канале замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Последние четыре дня оперативная обстановка на театре военных действий в Херсонской области остается неизменной, стороны наращивают силы, однако слова украинской стороны о накоплении 60 000 войск для наступления на Херсон — намеренный лживый вброс», — написал он.

Стремоусов также отметил, что запрет перемещения гражданских лиц с левого берега Днепра на правый будет снят, когда уменьшится поток выезжающих в обратном направлении.

С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. 13 октября на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны на фоне продолжающихся обстрелов со стороны Украины.

О закрытии въезда на правобережье региона для гражданских лиц на неделю Сальдо сообщил 19 октября. Данное решение он объяснил напряженной ситуацией на линии соприкосновения и повышенной угрозой нанесения массированного ракетно-артиллерийского удара по территории области и Херсона. По оценке врио главы региона, правобережье области покинули уже более 70 000 человек.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Минобороны сообщило об уничтожении нефтехранилища ВСУ под Днепропетровском

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных