В Херсоне опровергли заявления Украины о численности группировки ВСУ

О закрытии въезда на правобережье региона для гражданских лиц на неделю Сальдо сообщил 19 октября. Данное решение он объяснил напряженной ситуацией на линии соприкосновения и повышенной угрозой нанесения массированного ракетно-артиллерийского удара по территории области и Херсона. По оценке врио главы региона, правобережье области покинули уже более 70 000 человек.