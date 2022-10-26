В Херсоне опровергли заявления Украины о численности группировки ВСУ
Сообщения о накоплении Киевом 60 000 военных для наступления на Херсон являются ложью, написал в своем Telegram-канале замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Последние четыре дня оперативная обстановка на театре военных действий в Херсонской области остается неизменной, стороны наращивают силы, однако слова украинской стороны о накоплении 60 000 войск для наступления на Херсон — намеренный лживый вброс», — написал он.
Стремоусов также отметил, что запрет перемещения гражданских лиц с левого берега Днепра на правый будет снят, когда уменьшится поток выезжающих в обратном направлении.
С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. 13 октября на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны на фоне продолжающихся обстрелов со стороны Украины.
О закрытии въезда на правобережье региона для гражданских лиц на неделю Сальдо сообщил 19 октября. Данное решение он объяснил напряженной ситуацией на линии соприкосновения и повышенной угрозой нанесения массированного ракетно-артиллерийского удара по территории области и Херсона. По оценке врио главы региона, правобережье области покинули уже более 70 000 человек.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.