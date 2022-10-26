Минобороны сообщило об уничтожении нефтехранилища ВСУ под Днепропетровском

В Минобороны также рассказали о продолжающихся попытках ВСУ прорваться на разных участках линии соприкосновения. Так, на купянском направлении украинская сторона предприняла сразу пять последовательных атак позиций российских войск на узком участке в направлении населенного пункта Куземовка в ЛНР. Потери нападавших составили более 160 человек и пять танков.