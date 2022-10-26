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Минобороны сообщило об уничтожении нефтехранилища ВСУ под Днепропетровском

Ведомости

Российские военные уничтожили нефтехранилище, использовавшееся для снабжения украинских сил на Донбассе, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«В районе города Днепропетровск уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск на Донбассе», – говорится в сообщении.

Помимо этого российская авиация, артиллерия и ракетные войска уничтожили два пункта управления ВСУ под Артемовском в ДНР и Константиновкой в Запорожской области. В районе села Приколотного в Харьковской области был уничтожен узел связи украинской группировки войск.

В Минобороны также рассказали о продолжающихся попытках ВСУ прорваться на разных участках линии соприкосновения. Так, на купянском направлении украинская сторона предприняла сразу пять последовательных атак позиций российских войск на узком участке в направлении населенного пункта Куземовка в ЛНР. Потери нападавших составили более 160 человек и пять танков.

На николаево-криворожском направлении две батальонные тактические группы ВСУ безуспешно атаковали позиции РФ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области, потеряв в результате до 125 человек и семь БМП.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

19 октября Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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