Минобороны сообщило об уничтожении нефтехранилища ВСУ под Днепропетровском
Российские военные уничтожили нефтехранилище, использовавшееся для снабжения украинских сил на Донбассе, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«В районе города Днепропетровск уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск на Донбассе», – говорится в сообщении.
Помимо этого российская авиация, артиллерия и ракетные войска уничтожили два пункта управления ВСУ под Артемовском в ДНР и Константиновкой в Запорожской области. В районе села Приколотного в Харьковской области был уничтожен узел связи украинской группировки войск.
В Минобороны также рассказали о продолжающихся попытках ВСУ прорваться на разных участках линии соприкосновения. Так, на купянском направлении украинская сторона предприняла сразу пять последовательных атак позиций российских войск на узком участке в направлении населенного пункта Куземовка в ЛНР. Потери нападавших составили более 160 человек и пять танков.
На николаево-криворожском направлении две батальонные тактические группы ВСУ безуспешно атаковали позиции РФ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области, потеряв в результате до 125 человек и семь БМП.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
19 октября Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.
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