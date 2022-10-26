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Власти Херсонской области заявили об отсутствии планов сдавать регион

Ведомости

Российские войска не планируют оставлять Херсонскую область, военные продолжают отбивать атаки вооруженных сил Украины (ВСУ), ситуация на линии обороны остается без изменений. Такое заявление сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

«26 октября 2022 г. на херсонском направлении все без изменений», — сказал Стремоусов в видеообращении. Он указал на «постоянные контратаки ВСУ», отметив, что они «разваливаются и разбиваются».

Стремоусов также обратился к тем, кто беспокоится за судьбу Херсонской области. Он подчеркнул, что «Россия своих не бросает», и напомнил, что регион является частью страны. «Мы действуем как одно единое государство», — заключил чиновник.

Накануне, 25 октября, Стремоусов также говорил о стабильной ситуации на линии боевого соприкосновения. Он добавил, что российские войска усиливают оборону на подступах к Херсону. По словам чиновника, ВСУ пытаются «продавить линию обороны», однако их атаки подавляются.

Кроме того, Минобороны РФ рассказало о попытке украинских военных продвинуться на Николаево-Криворожском направлении в районе сел Ищенка и Брускинское Херсонской области. Отмечалось, что российские войска отразили все атаки, ВСУ потеряли 130 военных.

Ранее сегодня о перегруппировке ВСУ сообщили власти Запорожской области. По их словам, украинские войска могут ударить по Васильевке и Пологам.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

19 октября Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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