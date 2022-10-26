В Запорожской области рассказали о перегруппировке ВСУ для атаки

При этом с октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. Власти региона утверждают, что ситуация на фронте остается стабильной, а все попытки украинских военных продвинуться пресекаются. Накануне, 25 октября, в Минобороны РФ сообщили, что на николаево-криворожском направлении ВСУ попытались атаковать российские позиции в районе сел Ищенка и Брускинское Херсонской области. Отмечалось, что российские войска отразили все атаки, ВСУ потеряли 130 военных.