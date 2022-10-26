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В Запорожской области рассказали о перегруппировке ВСУ для атаки

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят масштабную перегруппировку на Запорожском направлении для атаки. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

«Сейчас происходит оппозиционное противостояние, идут артиллерийские дуэли. Идет перегруппировка большого количества соединений», — сказал Рогов (цитата по «РИА Новости»).

Он пояснил, что при переброске ВСУ с Харьковского направления в Днепропетровск украинская сторона направила значительную часть сил на Херсонское и Запорожское направления. По его словам, ВСУ могут ударить по Васильевке и Пологам.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

19 октября Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.

При этом с октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. Власти региона утверждают, что ситуация на фронте остается стабильной, а все попытки украинских военных продвинуться пресекаются. Накануне, 25 октября, в Минобороны РФ сообщили, что на николаево-криворожском направлении ВСУ попытались атаковать российские позиции в районе сел Ищенка и Брускинское Херсонской области. Отмечалось, что российские войска отразили все атаки, ВСУ потеряли 130 военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных