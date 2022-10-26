В Запорожской области рассказали о перегруппировке ВСУ для атаки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят масштабную перегруппировку на Запорожском направлении для атаки. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».
«Сейчас происходит оппозиционное противостояние, идут артиллерийские дуэли. Идет перегруппировка большого количества соединений», — сказал Рогов (цитата по «РИА Новости»).
Он пояснил, что при переброске ВСУ с Харьковского направления в Днепропетровск украинская сторона направила значительную часть сил на Херсонское и Запорожское направления. По его словам, ВСУ могут ударить по Васильевке и Пологам.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
19 октября Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.
При этом с октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. Власти региона утверждают, что ситуация на фронте остается стабильной, а все попытки украинских военных продвинуться пресекаются. Накануне, 25 октября, в Минобороны РФ сообщили, что на николаево-криворожском направлении ВСУ попытались атаковать российские позиции в районе сел Ищенка и Брускинское Херсонской области. Отмечалось, что российские войска отразили все атаки, ВСУ потеряли 130 военных.
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