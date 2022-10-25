Минобороны сообщило о двух попытках наступления ВСУ за сутки
Минобороны России опубликовало новую сводку о ходе спецоперации на Украине. В ведомстве сообщили, что за сутки противник предпринял две попытки наступления, все атаки удалось отразить.
Отмечается, что украинские войска атаковали российские позиции на Купянском и Николаево-Криворожском направлении. В первом случае наступление велось в районе села Куземовка в ЛНР. В результате было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, противник «отброшен на исходные позиции», уточнили в Минобороны.
На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины (ВСУ) наступали в районе сел Ищенка и Брускинское Херсонской области. Отмечается, что российские войска отразили все атаки, ВСУ потеряли 130 военных.
Кроме того, на Краснолиманском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили 120 украинских военнослужащих. Также российские войска нанесли удар по четырем пунктам управления ВСУ в Харьковской области, ДНР и Николаевской области.
Накануне, 24 октября, Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке ВСУ вклиниться в российскую оборону под Червонопоповкой на Краснолиманском направлении. Также украинские войска пытались продвинуться в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, однако ВС РФ отразили атаки.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
19 октября Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.
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