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Минобороны сообщило о попытке ВСУ вклиниться в оборону на краснолиманском направлении

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку вклиниться в российскую оборону под Червонопоповкой на краснолиманском направлении, сообщило Минобороны России.

«На краснолиманском направлении подразделения ВСУ силами до двух механизированных рот стремились вклиниться в оборону российских войск в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики», – говорится в сообщении.

Силами обороняющихся подразделений, артиллерии и авиации украинские подразделения, потерявшие две БМП и 20 человек, были отброшены на исходный рубеж.

ВСУ попытались также прорваться на купянском направлении в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области и на южнодонецком направлении в районе сел Сладкое и Владимировка в ДНР. В Херсонской области на николаево-криворожском направлении батальонная тактическая группа атаковала российские позиции в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка. Все эти атаки были отражены, подчеркнули в Минобороны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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