Минобороны сообщило о попытке ВСУ вклиниться в оборону на краснолиманском направлении

ВСУ попытались также прорваться на купянском направлении в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области и на южнодонецком направлении в районе сел Сладкое и Владимировка в ДНР. В Херсонской области на николаево-криворожском направлении батальонная тактическая группа атаковала российские позиции в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка. Все эти атаки были отражены, подчеркнули в Минобороны.