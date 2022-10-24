Минобороны сообщило о попытке ВСУ вклиниться в оборону на краснолиманском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку вклиниться в российскую оборону под Червонопоповкой на краснолиманском направлении, сообщило Минобороны России.
«На краснолиманском направлении подразделения ВСУ силами до двух механизированных рот стремились вклиниться в оборону российских войск в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики», – говорится в сообщении.
Силами обороняющихся подразделений, артиллерии и авиации украинские подразделения, потерявшие две БМП и 20 человек, были отброшены на исходный рубеж.
ВСУ попытались также прорваться на купянском направлении в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области и на южнодонецком направлении в районе сел Сладкое и Владимировка в ДНР. В Херсонской области на николаево-криворожском направлении батальонная тактическая группа атаковала российские позиции в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка. Все эти атаки были отражены, подчеркнули в Минобороны.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.
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