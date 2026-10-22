Умер актер из фильма «Мы из будущего» Андрей Терентьев

Генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании Инесса Юрченко, в свою очередь, отметила, что актер запомнился зрителям многочисленными ролями в фильмах и сериалах компании. В их числе она назвала проекты «Реализация», «Подсудимый», «Филин», «Крылья империи» и «Первый отдел» , а также в фильме «Солнцепек». Причины смерти актера не уточняются.