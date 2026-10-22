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Умер актер из фильма «Мы из будущего» Андрей Терентьев

Сергей Пахомов
Про-Синема продакшн
Про-Синема продакшн

Актер Андрей Терентьев, известный по роли Спирта в фильме «Мы из будущего», скончался в возрасте 44 лет. Об этом сообщила кинокомпания «Триикс Медиа» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Андрей был талантливым актером и прекрасным человеком. Скорбим вместе с родными и близкими», – заявил генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании «Триикс Медиа» Сергей Щеглов.

Генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании Инесса Юрченко, в свою очередь, отметила, что актер запомнился зрителям многочисленными ролями в фильмах и сериалах компании. В их числе она назвала проекты «Реализация», «Подсудимый», «Филин», «Крылья империи» и «Первый отдел» , а также в фильме «Солнцепек». Причины смерти актера не уточняются.

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