В Херсонской области сообщили о стабильной ситуации на фронте
Ситуация на линии боевого соприкосновения в Херсонской области стабильная, фронт постоянно укрепляется. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
«Линия обороны на подступах к Херсону без изменений. <...> Фронт держится стабильно и постоянно укрепляется», — заявил Стремоусов. Он отметил, что Херсон «переживает нелегкие времена», уточнив, что большая часть жителей «уже находится в безопасности».
В видеообращении Стремоусов также сообщил о попытках украинских военных «продавить линию обороны». Чиновник подчеркнул, что шансов у них нет. По его словам, российские войска усиливают оборону на подступах к Херсону. Днем ранее Стремоусов рассказал о начале формирования в регионе штабов территориальной обороны, в них могут вступить все желающие.
Накануне, 24 октября, в Минобороны РФ сообщили, что в Херсонской области на николаево-криворожском направлении украинские военные атаковали российские позиции в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка. Все эти атаки были отражены, подчеркнули в ведомстве.
С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. 13 октября на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны.
18 октября Сальдо сообщил, что жителей правобережной части региона перевезут на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. Ранее заместитель губернатора региона Екатерина Губарева в своем Telegram-канале рассказала, что в настоящее время эвакуировано более 22 000 жителей, всего планируется вывезти 60 000 граждан.
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