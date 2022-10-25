В Херсонской области сообщили о стабильной ситуации на фронте

В видеообращении Стремоусов также сообщил о попытках украинских военных «продавить линию обороны». Чиновник подчеркнул, что шансов у них нет. По его словам, российские войска усиливают оборону на подступах к Херсону. Днем ранее Стремоусов рассказал о начале формирования в регионе штабов территориальной обороны, в них могут вступить все желающие.