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Политика

В Херсонской области сообщили о стабильной ситуации на фронте

Ведомости

Ситуация на линии боевого соприкосновения в Херсонской области стабильная, фронт постоянно укрепляется. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

«Линия обороны на подступах к Херсону без изменений. <...> Фронт держится стабильно и постоянно укрепляется», — заявил Стремоусов. Он отметил, что Херсон «переживает нелегкие времена», уточнив, что большая часть жителей «уже находится в безопасности».

В видеообращении Стремоусов также сообщил о попытках украинских военных «продавить линию обороны». Чиновник подчеркнул, что шансов у них нет. По его словам, российские войска усиливают оборону на подступах к Херсону. Днем ранее Стремоусов рассказал о начале формирования в регионе штабов территориальной обороны, в них могут вступить все желающие.

Накануне, 24 октября, в Минобороны РФ сообщили, что в Херсонской области на николаево-криворожском направлении украинские военные атаковали российские позиции в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка. Все эти атаки были отражены, подчеркнули в ведомстве.

С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. 13 октября на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны.

18 октября Сальдо сообщил, что жителей правобережной части региона перевезут на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. Ранее заместитель губернатора региона Екатерина Губарева в своем Telegram-канале рассказала, что в настоящее время эвакуировано более 22 000 жителей, всего планируется вывезти 60 000 граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных