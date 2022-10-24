В Херсонской области сообщили о формировании штабов теробороны
В Херсонской области начали формировать штабы территориальной обороны, в которые могут вступить все желающие, об этом сообщили в областной администрации региона.
«Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — сказано в сообщении.
В администрации также напомнили, что безопасность регионе продолжает обеспечиваться органами правопорядка. Уточняется, что все желающие могут выехать на левый берег Днепра. Каждый день с Речного вокзала каждый день отходят катера до г. Алешки и до г. Голая Пристань, пояснили в администрации.
С октября ВСУ возобновили наступление в Херсонской области. В то же время власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. На фоне этого власти Херсонской области заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. Администрация области уже оповестила граждан по СМС о необходимости эвакуации на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона. По последним данным, на левый берег Днепра перевезли уже около 20 000 человек.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности сообщил о подписании указа о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства напомнил, что военное положение в этих регионах было введено еще до вхождения в состав России. «Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства», — сказал он.
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