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Общество

В Минпросвещения рекомендовали учителям из Херсонской области покинуть регион

Ведомости

Министр просвещения России Сергей Кравцов рекомендовал учителям из Херсонской области переехать на левый берег или уехать в Крым или Краснодарский край. Он отметил, что это «ненадолго».

«Важно сохранить ваши жизни, важно, чтобы вы смогли продолжить обучать школьников, детей. Важно, чтобы вы переехали на левый берег либо на территорию Крыма, Краснодарского края. Это ненадолго», — сказал глава ведомства в видеообращении.

Кравцов считает, что такой вынужденный шаг станет примером для родителей и детей. Министр пообещал, что на время выезда учителя будут обеспечены всем необходимым для проживания.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что более 20 000 граждан эвакуированы из Херсона на левый берег Днепра.

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С октября вооруженные силы Украины возобновили попытки наступления в Херсонской области. Власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. Но на фоне напряженности власти заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. Необходимость эвакуации объяснили продолжающимися обстрелами жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона.

В субботу администрация Херсонской области призвала мирных жителей Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации незамедлительно покинуть город. Власти призвали брать с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду.

Правительство России выпустило постановление, которое определило правила субсидирования переселения жителей правобережной части Херсонской области в другие регионы России. Стремоусов в пятницу заявил, что эвакуировано уже около 15 000 жителей региона.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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