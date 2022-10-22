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Власти Херсона призвали жителей немедленно покинуть город

Ведомости

Мирные жители Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации должны незамедлительно покинуть город и сегодня переправиться на левый берег Днепра из-за напряженной ситуации на фронте. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Херсонской области.  

«Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра!» — говорится в публикации.

Власти призвали брать с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду. Речные катера на левый берег отправляются из «Речпорта», по вопросам перемещения работает горячая линия. В администрации отметили, что выезд проходит «организованно и спокойно», людям на вокзале помогают волонтеры.

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С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. В то же время власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. 19 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в области ожидают начала наступления ВСУ на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных в регионе.  

На фоне этого власти Херсонской области заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. Необходимость эвакуации объяснили продолжающимися обстрелами жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона. Стремоусов в пятницу заявил, что эвакуировано уже около 15 000 жителей региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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