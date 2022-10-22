Власти Херсона призвали жителей немедленно покинуть город

На фоне этого власти Херсонской области заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. Необходимость эвакуации объяснили продолжающимися обстрелами жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона. Стремоусов в пятницу заявил, что эвакуировано уже около 15 000 жителей региона.