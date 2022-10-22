На Каховском водохранилище сбрасывают воду на случай возможного разрушения ГЭС
Для минимизации ущерба в случае разрушения Каховской ГЭС на прилегающем к ней водохранилище увеличили объемы сброса воды, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.
«ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя. Она не останавливала работы ни на один день с 24 февраля. Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которое хлынет вниз по течению, было бы меньше. Уровень воды ниже по течению вырос, открыты все шандоры (затворы), происходит предварительный сброс воды сейчас», — сказал он в эфире «Соловьев Live» (цитата по «РИА Новости»).
Леонтьев отметил, что масштаб катастрофы при возможном разрушении плотины гидроэлектростанции будет крайне серьезным. Кроме того, он добавил, что подача днепровской воды в Крым в этом случае нарушится. При этом чиновник характеризует обстановку в городе как спокойную.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона ожидают, что ВСУ начнут наступление на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных при попытке наступления в Херсонской области.
На фоне этого власти Херсонской области заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. 20 октября врио губернатора области Владимир Сальдо объявил об успешной эвакуации более 7000 жителей.
О напряженной обстановке в зоне проведения спецоперации 18 октября также говорил командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин. По его словам, действия российской армии в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации, не исключены «непростые решения».