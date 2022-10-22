На Каховском водохранилище сбрасывают воду на случай возможного разрушения ГЭС

«ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя. Она не останавливала работы ни на один день с 24 февраля. Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которое хлынет вниз по течению, было бы меньше. Уровень воды ниже по течению вырос, открыты все шандоры (затворы), происходит предварительный сброс воды сейчас», — сказал он в эфире «Соловьев Live» (цитата по «РИА Новости»).