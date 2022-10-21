Десять журналистов получили ранения после ударов ВСУ по Херсону

Утром 19 октября Стремоусов заявил, что власти региона ожидают, что ВСУ начнут наступление на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных при попытке наступления в Херсонской области. На фоне этого власти региона заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек.