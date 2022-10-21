Десять журналистов получили ранения после ударов ВСУ по Херсону
Десять журналистов ранены, один погиб при ударе украинских военных по гражданской переправе в Херсоне, сообщил зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
«У нас одних журналистов только ранено 10 человек, один погиб. Погибли двое родственников журналистов, еще один находится в критическом состоянии», — сказал Малькевич (цитата по «РИА Новости»). По его словам, минимум треть участников колонны пострадали физически, а с учетом легких контузий — до половины.
Накануне вечером администрация Херсона заявляла о том, что украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе в районе Антоновского моста в Херсоне. Российские ПВО сбили 11 выпущенных снарядов.
После этого замглавы администрации Херсона Кирилл Стремоусов сообщил, что в результате ракетного удара по переправе погибли четыре человека. Позже он написал, что среди погибших оказался режиссер телерадиокомпании в Херсоне «Таврия» Олег Клоков.
Утром 19 октября Стремоусов заявил, что власти региона ожидают, что ВСУ начнут наступление на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных при попытке наступления в Херсонской области. На фоне этого власти региона заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек.
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