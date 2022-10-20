На левый берег Днепра перевезли порядка 15 000 жителей Херсонской области
Порядка 15 000 жителей Херсонской области перевезли на левый берег Днепра в рамках ранее объявленной эвакуации, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
«Уже около 15 000 жителей, прислушавшись к рекомендациям руководства Херсонской области, перешли на левый берег нашего региона», — написал Стремоусов.
19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об эвакуации более 7 000 жителей на левый берег Днепра из-за угроз со стороны украинских военных. Он пояснил, что эвакуация людей происходит также для того, «чтобы военным было проще выполнять поставленные перед ними задачи и обезопасить гражданское население».
Утром 19 октября Стремоусов заявил, что власти региона ожидают, что ВСУ начнут наступление на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных при попытке наступления в Херсонской области.
На фоне этого власти Херсонской области заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. Администрация области уже оповестила граждан по СМС о необходимости эвакуации на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона.