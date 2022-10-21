Стремоусов заявил о раненных при обстреле Херсона журналистах
При обстреле переправы в Херсоне вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно стреляли по журналистам, заявил в своем Telegram-канале замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Тяжело ранены оператор ТРК “Таврия” Руслан Воскресенский и корреспондент Константин Мочар, а также журналист Влада Луговская», — сообщил Стремоусов.
Ранее Стремоусов сообщил, что в результате ракетного удара по переправе в районе Антоновского моста в Херсоне погибли четыре человека. Позже он написал, что среди погибших оказался режиссер телерадиокомпании в Херсоне «Таврия» Олег Клоков.
Накануне вечером администрация Херсона заявляла о том, что украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе в районе Антоновского моста в Херсоне. Российские ПВО сбили 11 выпущенных снарядов.
Утром 19 октября Стремоусов заявил, что власти региона ожидают, что ВСУ начнут наступление на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных при попытке наступления в Херсонской области.
На фоне этого власти Херсонской области заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. Администрация области уже оповестила граждан по СМС о необходимости эвакуации на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона.
По последним данным, на левый берег Днепра перевезли уже около 15 000 человек.
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