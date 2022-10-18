Суровикин назвал напряженной обстановку в зоне спецоперации

Суровикин назвал напряженной обстановку в зоне спецоперацииПо его словам, ежесуточные потери ВСУ достигают 1000 человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российские позиции, обстановка в зоне проведения специальной военной операции остается напряженной, заявил командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО, генерал армии Сергей Суровикин.
«В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск», – сказал он.
В первую очередь ВСУ предпринимают попытки прорваться на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях, пояснил Суровикин. При этом ежесуточные потери украинской стороны составляют от 600 до 1000 человек, добавил он.
«У нас иная стратегия. Об этом уже говорил верховный главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично "перемалываем" наступающего противника», – заявил командующий.
Такой подход позволяет российским войскам не только минимизировать собственные потери, но и сократить число жертв среди мирного населения, подчеркнул Суровикин.
Непростой также остается ситуация и на Херсонском направлении, где НАТО требует от ВСУ проведения наступательных операций, рассказал Суровикин. Российские войска обеспечат выезд населения, однако дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, не исключены «непростые решения», добавил он. Для российских сил здесь также приоритетом станет сохранение жизней мирных жителей и военнослужащих.
Суровикин пояснил, что осложнение обстановки в Херсоне связано с продолжающимися обстрелами гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ, американская техника используется в том числе для нанесения ударов по мостам и жилым домам, из-за чего там наблюдаются проблемы с подвозом продуктов питания, а также с водо- и электроснабжением.
«У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей», — добавил генерал, подчеркнув, что первоочередной задачей российской армии является сохранение жизни и здоровья мирных граждан.
Генерал армии Суровикин был назначен командующим Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения спецоперации 8 октября. До этого Суровикин, согласно объявлению Минобороны, командовал Южной группировкой войск в СВО, одновременно занимая должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС). Согласно информации на сайте Минобороны, Суровикин и сейчас продолжает быть главкомом ВКС.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые впоследствии вошли в состав России по итогам референдумов.
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