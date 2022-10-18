Суровикин назвал напряженной обстановку в зоне спецоперации

Суровикин пояснил, что осложнение обстановки в Херсоне связано с продолжающимися обстрелами гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ, американская техника используется в том числе для нанесения ударов по мостам и жилым домам, из-за чего там наблюдаются проблемы с подвозом продуктов питания, а также с водо- и электроснабжением.