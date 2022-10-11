Путин поздравил нового командующего СВО с днем рождения
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения командующего российскими войсками в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, президент позвонил и поздравил Сергея Суровикина с днем рождения», – ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.
Суровикину сегодня исполнилось 56 лет.
Генерал армии Суровикин был назначен командующим Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения спецоперации 8 октября. До этого Суровикин, согласно объявлению Минобороны, командовал Южной группировкой войск в СВО, одновременно занимая должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС). Согласно информации на сайте Минобороны, Суровикин и сейчас продолжает быть главкомом ВКС.
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