Путин поздравил нового командующего СВО с днем рождения

Генерал армии Суровикин был назначен командующим Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения спецоперации 8 октября. До этого Суровикин, согласно объявлению Минобороны, командовал Южной группировкой войск в СВО, одновременно занимая должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС). Согласно информации на сайте Минобороны, Суровикин и сейчас продолжает быть главкомом ВКС.