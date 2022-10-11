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Путин поздравил нового командующего СВО с днем рождения

Ведомости

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения командующего российскими войсками в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, президент позвонил и поздравил Сергея Суровикина с днем рождения», – ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

Суровикину сегодня исполнилось 56 лет.

Генерал армии Суровикин был назначен командующим Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения спецоперации 8 октября. До этого Суровикин, согласно объявлению Минобороны, командовал Южной группировкой войск в СВО, одновременно занимая должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС). Согласно информации на сайте Минобороны, Суровикин и сейчас продолжает быть главкомом ВКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных